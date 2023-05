 USA: Einfuhrpreise geben im Jahresvergleich erneut nach

WASHINGTON (dpa-AFX) -Die Preise von in die USA importierten Gütern sind im April erneut deutlich gesunken. Die Einfuhrpreise fielen im Jahresvergleich um 4,8 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Deutlicher war der Rückgang zuletzt vor knapp drei Jahren. Analysten hatten im Schnitt mit der Entwicklung gerechnet. Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Importpreise jedoch an. Sie erhöhten sich um 0,4 Prozent. Es ist der erste Anstieg seit vergangenen Dezember. Die Einfuhrpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. In den vergangenen Monaten hat sich die hohe Inflation abgeschwächt, zuletzt allerdings nur noch langsam.