 USA: Häuserpreise fallen etwas stärker als erwartet - FHFA

NEW YORK (dpa-AFX) -In den USA sind die Hauspreise im August etwas stärker als erwartet gefallen. Im Vergleich zum Vormonat sanken die Preise um 0,7 Prozent, wie die Federal Housing Finance Agency (FHFA) am Dienstag in New York mitteilte. Volkswirte hatten im Durchschnitt nur mit einem Rückgang um 0,6 Prozent gerechnet.

NEW YORK Es ist der zweite Rückgang in Folge. Zuvor waren die Preise zuletzt im Mai 2020 gefallen - also in etwa zu Beginn der Corona-Pandemie. Im Jahresvergleich sind die Preise im August um 11,9 Prozent gestiegen. "Höhere Hypothekenzinsen setzten die Nachfrage weiter unter Druck und schwächten insbesondere das Wachstum der Hauspreise", sagte Will Doerner, Volkswirt bei FHFA. Die US-Notenbank hat im Kampf gegen die Inflation die Leitzinsen in diesem Jahr deutlich angehoben. Dies trieb auch die Hypothekenzinsen nach oben und verteuert so die Kreditaufnahme für den Hauskauf. Die FHFA ist die Aufsichtsbehörde für die in der Finanzkrise verstaatlichten Hypothekenfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac. Bei der Index-Berechnung werden die Verkaufspreise von Häusern verwendet, deren Hypotheken von den Agenturen gekauft oder garantiert worden sind. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

