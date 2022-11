 USA: Hohe Inflation geht stärker als erwartet zurück - Kernrate fällt ebenfalls

WASHINGTON (dpa-AFX) -Die hohe Inflation in den USA hat sich im Oktober stärker als erwartet abgeschwächt. Gegenüber dem Vorjahresmonat stiegen die Verbraucherpreise um 7,7 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Rückgang der Rate auf 7,9 Prozent gerechnet. Im Vormonat hatte die Inflationsrate noch 8,2 Prozent betragen. Es ist der vierte Rückgang der Rate in Folge.

WASHINGTON Die Kerninflation, ohne die volatilen Energie- und Lebensmittelpreise, fiel von 6,6 auf 6,3 Prozent. Auch hier war der Rückgang stärker als erwartet. Der US-Dollar gab nach den Zahlen auf breiter Front nach. Auch die Renditen von US-Staatsanleihen gerieten unter Druck. Denn der etwas abgeschwächte Preisauftrieb deutet auf künftig weniger starke Zinsanhebungen durch die US-Notenbank Fed hin, die ihren Leitzins im laufenden Jahr schon stark erhöht hat. Mit diesem Kurs stemmt sie sich gegen die hohe Teuerung. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

