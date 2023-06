 USA: Industrie produziert im Mai weniger

WASHINGTON (dpa-AFX) -Die US-Industrie hat ihre Produktion im Mai eingeschränkt. Gegenüber dem Vormonat sank die Gesamtherstellung um 0,2 Prozent, wie die US-Zentralbank Fed am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten dagegen einen leichten Zuwachs von im Schnitt 0,1 Prozent erwartet. Der Rückgang folgt auf zwei Anstiege in den Monaten zuvor.

WASHINGTON Die Kapazitätsauslastung der Unternehmen gab leicht auf 79,6 Prozent nach. Im Detail stieg die Warenherstellung im verarbeitenden Gewerbe leicht an. Im Bergbau und bei den Versorgern ging die Aktivität jedoch zurück.