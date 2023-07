 USA: Industriestimmung trübt sich ein

TEMPE (dpa-AFX) -Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Juni überraschenderweise eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,9 Punkte auf 46,0 Zähler, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Montag in Tempe mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen leichten Anstieg auf 47,1 Punkte erwartet. Damit erreichte der Indikator den niedrigsten Stand seit Mai 2020. Er liegt noch weiter unter der Schwelle von 50 Punkten als zuletzt und signalisiert damit acht Monate in Folge eine schrumpfende Industrie.

TEMPE Der Unterindikator für bezahlte Preise gab besonders deutlich nach und signalisiert mit 41,8 eine merkliche Abwärtsdynamik bei der Preisentwicklung. Zudem sank der Indikator für die Beschäftigungsentwicklung. Verbessert hat sich hingegen der Wert für die neuen Aufträge. "Der erneute Rückgang des ISM-Index ist negativ zu werten, zumal es zu beachten gilt, dass er ohnehin schon deutlich im Schrumpfungsbereich lag und die Perspektiven des Sektors somit weiterhin getrübt sind", kommentierte Ralf Umlauf, Analyst bei der Landesbank Hessen-Thüringen. Die Veröffentlichung dürfte der Erwartung einer weiteren Leitzinserhöhung der US-Notenbank Fed entgegenwirken. Die Fed hatte zuletzt ihre Zinsen nicht weiter angehoben, jedoch erneute Erhöhungen nicht ausgeschlossen./jsl/he **MNI: US ISM JUN MANUF PURCHASING MANAGERS INDEX 46

**US ISM JUN MANUF PRICES PAID INDEX 41.8