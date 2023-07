USA: Keine Kürzungen der Militärhilfen an Israel nach Justizumbau

WASHINGTON/TEL AVIV (dpa-AFX) -Die USA werden ihre hohen Militärhilfen an Israel auch nach dem begonnenen Umbau der dortigen Justiz nicht kürzen. "Es wird keine Kürzung und keinen Stopp der Militärhilfen geben", sagte US-Außenamtssprecher Vedant Patel am Dienstag in Washington. Es gebe eine "eiserne" Verpflichtung gegenüber Israel, dessen Sicherheit sowie der seit Jahrzehnten andauernden Partnerschaft mit den USA.