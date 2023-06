 USA: Leistungsbilanz mit höherem Defizit

WASHINGTON (dpa-AFX) -Das chronische Defizit in der US-Leistungsbilanz hat sich im ersten Quartal ausgeweitet. Gegenüber dem Vorquartal erhöhte es sich um 3,1 Milliarden auf 219,3 Milliarden US-Dollar, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Experten hatten im Schnitt ein Defizit von 217,1 Milliarden Dollar erwartet.

WASHINGTON Die Leistungsbilanz stellt den volkswirtschaftlichen Austausch der USA mit dem Ausland dar. Abgebildet sind der Waren- und Dienstleistungsverkehr sowie Einkommensübertragungen. Ein Defizit bedeutet, dass die USA mehr Leistungen aus dem Ausland erhalten als sie dorthin liefern. Finanziert wird der Zufluss durch Kredite aus dem Ausland in Form von Kapitalimporten.