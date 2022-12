 USA: Löhne steigen deutlich stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) -In den USA sind die Löhne im November deutlich stärker gestiegen als erwartet. Die durchschnittlichen Stundenlöhne erhöhten sich im Monatsvergleich um 0,6 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Ökonomen hatten im Schnitt einen Anstieg um lediglich 0,3 Prozent erwartet. Zudem wurde der Zuwachs im Vormonat nachträglich von 0,4 auf 0,5 Prozent angehoben.

WASHINGTON Gegenüber dem Vorjahresmonat legten die Stundenlöhne im November um 5,1 Prozent zu. Auch dieser Anstieg ist stärker als der Zuwachs im Vormonat. Viele US-Firmen klagen seit längerer Zeit über einen Mangel an Arbeitskräften, weshalb die Löhne deutlich steigen. Der Anstieg bleibt aber hinter der noch höheren Inflationsrate zurück. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen