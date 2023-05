 USA: NAHB-Immobilienindex steigt auf den höchsten Stand seit 10 Monaten

WASHINGTON (dpa-AFX) -Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt hat sich im Mai überraschenderweise verbessert. Der NAHB-Hausmarktindex stieg um 5 Punkte auf 50 Punkte, wie die National Association of Home Builders (NAHB) am Dienstag in Washington mitteilte. Es ist bereits der fünfte Anstieg in Folge und der höchste Stand seit 10 Monaten. Bankvolkswirte hatten mit einem unveränderten Wert gerechnet.

WASHINGTON "Der Mangel an bestehenden Häusern treibt die Käufer weiterhin zum Neubau", kommentierte Robert Dietz, Chefökonom des NAHB, in einer Erklärung. Es gebe Signale für eine anziehende Nachfrage. Die zuletzt gefallenen Hypothekenzinsen würden die Hauskäufe erleichtern. Der NAHB-Indikator ist ein Stimmungsbarometer der nationalen Organisation der Wohnungsbauunternehmen. In einer monatlichen Umfrage werden die Lage und die Erwartungen der Branche abgefragt.