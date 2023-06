 USA: NAHB-Immobilienindex steigt auf den höchsten Stand seit 11 Monaten

WASHINGTON (dpa-AFX) -Die Stimmung auf dem US-Häusermarkt hat sich im Juni stärker als erwartet verbessert. Der NAHB-Hausmarktindex stieg um 5 Punkte auf 55 Punkte, wie die National Association of Home Builders (NAHB) am Montag in Washington mitteilte. Es ist bereits der sechste Anstieg in Folge und der höchste Stand seit Juli 2022. Bankvolkswirte hatten mit einem leichten Anstieg auf 51 Punkte gerechnet.

Im Einfamilienhausbau zeichnet sich eine Bodenbildung ab, da die

sich die Stimmung der Bauherren seit Jahresbeginn allmählich verbessert", kommentierte Robert Dietz, Chefökonom des NAHB, in einer Erklärung. Zudem nähere sich die US-Notenbank dem Ende ihrer Zinserhöhungen. Die sei eine gute Nachricht für die Finanzierungsbedingungen. Der NAHB-Indikator ist ein Stimmungsbarometer der nationalen Organisation der Wohnungsbauunternehmen. In einer monatlichen Umfrage werden die Lage und die Erwartungen der Branche abgefragt.