 USA: Neubauverkäufe fallen weniger als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) -In den USA sind im September die Verkäufe neuer Häuser weniger als erwartet gefallen. Die Verkaufszahlen gaben um 10,9 Prozent zum Vormonat nach, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang um 15,3 Prozent prognostiziert. Im August waren die Verkäufe noch deutlich gestiegen.

WASHINGTON Auf das Jahr hochgerechnet wurden 603 000 neue Häuser verkauft. Volkswirte hatten mit 580 000 Häusern gerechnet. Im Vormonat hatte der Wert noch bei 677 000 gelegen. Der Immobilienmarkt wird derzeit vor allem durch steigende Hypothekenzinsen belastet. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

