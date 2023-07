 USA: Neubauverkäufe geben nach

WASHINGTON (dpa-AFX) -In den USA ist die Zahl der verkauften Neubauten im Juni gefallen. Es wurden 2,5 Prozent weniger neue Häuser verkauft als im Vormonat, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang um 5,0 Prozent erwartet.

WASHINGTON Der Anstieg im Vormonat wurde merklich nach unten revidiert. Die Neubauverkäufe waren im Mai um 6,6 Prozent gestiegen, nachdem zunächst ein Zuwachs um 12,2 Prozent ermittelt worden war. Der Häusermarkt ist für die US-Wirtschaft von hoher Bedeutung - unter anderem, weil die Ausgabefreude der Verbraucher über Vermögenseffekte von der Hauspreisentwicklung abhängt.