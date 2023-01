 USA: Neubauverkäufe steigen unerwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) -In den USA sind im Dezember die Verkäufe neuer Häuser überraschenderweise gestiegen. Die Verkaufszahlen legten um 2,3 Prozent zum Vormonat zu, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten hingegen im Schnitt einen Rückgang um 4,4 Prozent prognostiziert. Allerdings wurde der Anstieg im November von 5,8 Prozent auf 0,7 Prozent nach unten revidiert.

WASHINGTON Auf das Jahr hochgerechnet wurden im Dezember 616 000 neue Häuser gekauft. Volkswirte hatten mit 612 000 Häusern gerechnet. Im November hatte der Wert bei revidierten 602 000 gelegen. Zunächst waren 640 000 ermittelt worden. Der Immobilienmarkt war zuletzt durch steigende Hypothekenzinsen belastet worden. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

