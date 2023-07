 USA: Stimmung bei Dienstleistern verbessert sich stärker als erwartet

TEMPE (dpa-AFX) -Die Stimmung im US-Dienstleistungssektor hat sich im Juni unerwartet stark aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) kletterte zum Vormonat um 3,6 Zähler auf 53,9 Punkte, wie das Institut am Donnerstag in Tempe mitteilte. Der Indexwert steigt damit weiter über die Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf eine Ausweitung der wirtschaftlichen Aktivitäten hindeutet.

TEMPE Der Stimmungsindikator hielt sich bereits den sechsten Monat in Folge über der Expansionsschwelle und erreichte den höchsten Stand seit Februar. Volkswirte wurden von der Stärke des Anstiegs des Indexwertes überrascht. Sie hatten im Schnitt nur 51,2 Punkte erwartet. Die Unterindikatoren für neue Aufträge und für Beschäftigung legten im Juni jeweils deutlich zu. Der Indexwert, der die Einschätzung der Preisentwicklung von Unternehmen des Dienstleistungssektors widerspiegelt, ging hingegen zurück.