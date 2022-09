 USA: Verkäufe bestehender Häuser fallen weniger als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) -In den USA sind die Verkäufe bestehender Häuser im August moderater als erwartet gesunken. Zum Vormonat fiel die Zahl um 0,4 Prozent, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang um 2,3 Prozent gerechnet. Es war allerdings der siebte Rückgang in Folge.

WASHINGTON Auf das Jahr hochgerechnet lag die Zahl der Verkäufe saisonbereinigt bei 4,8 Millionen. Es ist der niedrigste Stand seit Mai 2020. Hier waren 4,7 Millionen erwartet worden. Im Vormonat waren es noch 4,82 Millionen gewesen. "Die schwachen Hausverkäufe spiegeln die steigenden Hypothekenzinsen in diesem Jahr wider", sagte Lawrence Yun, Chefökonom des NAR. Trotzdem gehe es den Hausbesitzern gut, denn es gebe so gut wie keine Notverkäufe und die Immobilienpreise seien immer noch höher als vor einem Jahr. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

