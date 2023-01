 USA: Verkäufe bestehender Häuser sinken den elften Monat in Folge

WASHINGTON (dpa-AFX) -Der Abwärtstrend am US-Immobilienmarkt setzt sich fort. Die Verkäufe bestehender Häuser gingen im Dezember den elften Monat in Folge zurück. Zum Vormonat sanken sie um 1,5 Prozent, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten aber mit einem stärkeren Rückgang um 3,4 Prozent gerechnet. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat sanken die Verkäufe um 34,0 Prozent.

WASHINGTON "Der Dezember war ein weiterer schwieriger Monat für Käufer, die weiterhin mit einem begrenzten Bestand und hohen Hypothekenzinsen konfrontiert sind", sagte NAR-Chefökonom Lawrence Yun. "Es ist jedoch zu erwarten, dass die Verkäufe bald wieder anziehen werden, da die Hypothekenzinsen nach ihrem Höchststand Ende letzten Jahres deutlich gesunken sind." Die US-Notenbank Fed hat zuletzt ihr Zinserhöhungstempo verlangsamt. Dies macht sich bereits bei den Hypothekenzinsen bemerkbar. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

