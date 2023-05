 USA: Zahl der offenen Stellen steigt überraschend wieder über 10 Millionen

WASHINGTON (dpa-AFX) -Die Zahl der offenen Stellen in den USA ist im April unerwartet wieder über die Marke von 10 Millionen gestiegen. Sie legte von 9,745 Millionen Stellen im Vormonat auf 10,103 Millionen Stellen zu, wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington bei der Veröffentlichung des sogenannten Jolts-Berichts mitteilte. Außerdem wurde der Wert für März nach oben revidiert, nachdem er zuvor bei 9,590 Millionen gelegen hatte.

WASHINGTON Volkswirte wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten einen Rückgang erwartet und waren nur von 9,4 Millionen offenen Stellen im April ausgegangen. Damit gibt es weiterhin keine Abkühlung am Arbeitsmarkt der größten Volkswirtschaft der Welt. Dieser zeigt sich trotz schwächerer Konjunkturdaten und deutlichen Zinserhöhungen durch die US-Notenbank nach wie vor sehr robust. Ein starker Arbeitsmarkt liefert der US-Notenbank Fed den nötigen Spielraum, um die Zinsen im Kampf gegen die hohe Inflation zu erhöhen. Nach der Veröffentlichung der Daten legte der Kurs des US-Dollars zu, während der Euro im Gegenzug seine frühen Kursverluste ausweitete. Der an den Finanzmärkten stark beachtete monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung wird am Freitag veröffentlicht.