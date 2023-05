 Varta rutscht im ersten Quartal operativ ins Minus

ELLWANGEN (dpa-AFX) -Der kriselnde Batteriehersteller Varta hat im ersten Quartal wegen einer verhaltenen Kundennachfrage operativ rote Zahlen geschrieben. In den ersten drei Monaten des Jahres sei ein Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von zwei Millionen Euro angefallen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Montag in Ellwangen mit. Vor einem Jahr hatte Varta noch rund 38 Millionen Euro verdient. Der Umsatz sei im ersten Quartal um elf Prozent auf 164 Millionen Euro gesunken. Das Unternehmen bestätigte zudem die erst Ende April gesenkte Prognose. Da die Nachfrage momentan schwer zu prognostizieren ist, hatte Varta seine Erwartungen an das laufende Jahr bereits am 28. April heruntergeschraubt und damit den Kursverfall der Aktie forciert.