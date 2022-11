Varta schickt in Nördlingen rund 500 Mitarbeiter in Kurzarbeit

NÖRDLINGEN/ELLWANGEN (dpa-AFX) -Der Batteriekonzern Varta schickt wegen wirtschaftlicher Probleme an seinem Standort im schwäbischen Nördlingen rund 500 Mitarbeiter in die Kurzarbeit. Ein Unternehmenssprecher sagte am Dienstag, dass die Produktionsbeschäftigten von Dezember bis April in bis zu 80 Prozent Kurzarbeit gehen sollen. Das im MDax gelistete Unternehmen hatte zuvor bekanntgegeben, dass der Konzern nach zwei Quartalsverlusten in Folge mit Kostensenkungen reagieren werde.