Vattenfall setzt mit Übernahme stärker auf Solarenergie in Deutschland

STOCKHOLM/HAMBURG (dpa-AFX) -Vattenfall baut sein Solargeschäft aus und kauft dafür das Deutschland-Geschäft des Hamburger Solarparkentwicklers Solizer. Das Team von Solizer Deutschland werde in Zukunft gemeinsam mit Vattenfall die Entwicklung von Photovoltaik-Projekten vorantreiben, teilte der schwedische Energiekonzern am Donnerstag mit. Erste Projekte könnten 2024 in die Realisierungsphase gehen. Werde die gesamte Projekt-Pipeline umgesetzt, würden die Solarparks rein rechnerisch die Strommenge erzeugen, die dem Jahresverbrauch von zwei Millionen deutschen Durchschnittshaushalten entspreche.