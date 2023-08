Verbände fordern Nachbesserungen an Lindners Steuerplänen

BERLIN (dpa-AFX) -Wirtschaftsverbände fordern Nachbesserungen an einem von Finanzminister Christian Lindner (FDP) geplanten Maßnahmenpaket für mehr Wirtschaftswachstum in Deutschland. In einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Stellungnahme zum Entwurf eines sogenannten Wachstumschancengesetzes heißt es, es werde eine Reihe von vielversprechenden Maßnahmen angekündigt, mit denen die steuerlichen Rahmenbedingungen des Standorts verbessert werden sollten. "Das ist im Ansatz richtig und überfällig." Zugleich heißt es: "Wir sehen allerdings auch Nachjustierungsbedarf."