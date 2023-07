 Verbände warnen vor Defizit in Kommunalhaushalten

BERLIN (dpa-AFX) -Die finanzielle Lage vieler Kommunen droht sich in den kommenden Jahren deutlich zu verschlechtern. Bereits für dieses Jahr sei ein Defizit von 6,4 Milliarden Euro zu erwarten, teilten Deutscher Städtetag, Landkreistag und Städte- und Gemeindebund am Dienstag gemeinsam mit. In den Folgejahren werde die Situation noch ernster. Die Verbände warnten, deswegen könnten Städte, Gemeinden und Landkreise nicht ausreichend in Klimaschutz sowie Energie- und Verkehrswende investieren.

BERLIN Im vergangenen Jahr hatten die Kommunen noch einen Überschuss von 2,2 Milliarden Euro gemeldet. Ursachen für die Verschlechterung sind den Kommunalverbänden zufolge unter anderem die Inflation und Kosten für die Aufnahme von Flüchtlingen. Für ihre Prognose gingen sie davon aus, dass die bisherige Regelung zur Flüchtlingsfinanzierung fortgesetzt wird - aktuell verhandeln Bund und Länder aber über mehr Zuschüsse. Zuletzt hatten vor allem hohe Gewerbesteuereinnahmen dafür gesorgt, dass die Kommunen vergleichsweise gut dastanden. Nun aber kämen durch den steuerlichen Inflationsausgleich weniger Steuern rein, außerdem belaste der Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst die Kassen. Bei kommunalen Gebäuden stünden jetzt auch hohe Nachzahlungen wegen der gestiegenen Energiepreise an. Die Präsidenten der kommunalen Spitzenverbände warnten, die Kommunen rutschten in eine dauerhafte Schieflage. Sie bräuchten dringend einen größeren Anteil an den Gemeinschaftssteuern, um flexibel Problemlagen vor Ort angehen zu können. Der Prognose liegen die Haushalte und Planungen von 1200 Städten, Landkreisen und Gemeinden zugrunde. Berücksichtigt wurde unter anderem auch die aktuelle Prognose der Steuerschätzer und die vierteljährliche Gewerbesteuerumfrage des Deutschen Städtetags.