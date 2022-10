 Verband: Produktion der Pharmabranche dürfte 2023 schrumpfen

BERLIN (dpa-AFX) -Die Produktion der deutschen Pharmaindustrie wird nach Einschätzung des Verbands Forschender Arzneimittelhersteller (vfa) im kommenden Jahr deutlich zurückgehen. Erwartet wird ein Minus von 2,9 Prozent, wie der Verband am Donnerstag in Berlin mitteilte. Für 2024 prognostiziert der vfa ein leichtes Produktionsplus von 0,3 Prozent. Dieses Jahr wird ein Zuwachs von 0,8 Prozent vorhergesagt - auch wegen der noch starken Produktion von Corona-Impfstoffen.

BERLIN Hauptgründe für die eingetrübten Aussichten der Branche seien die hohe Inflation, Lieferengpässe sowie teure Energie. "Diese spiegeln sich entlang der gesamten Wertschöpfungskette in den steigenden Produktionskosten wider", sagte vfa-Chefvolkswirt Claus Michelsen. "Während die Industrie insgesamt die Kostenschübe häufig als Preisaufschläge an die Abnehmer weitreichen kann, ist das in der Pharmabranche aufgrund der regulierten Arzneimittelpreise nur sehr begrenzt möglich." So seien die Absatzpreise bei Pharma im Inland zuletzt um zwei Prozent gestiegen, die der Industrie um 15 Prozent.

Der Verband kritisierte das geplante Gesetz zur Stabilisierung der Finanzen der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Dieses ändere die Geschäftsgrundlage der deutschen Pharmaindustrie grundlegend, sagte vfa-Präsident Han Steutel. So habe allein der Herstellerrabatt, den Arzneimittelhersteller den Krankenkassen gesetzlich gewähren müssen, zusätzliche Belastungen von 1,3 Milliarden Euro für 2023 zur Folge. Hinzu kämen gravierende Eingriffe in das Erstattungssystem. Dies verstärke den Kostendruck in der Pharmaindustrie.

Der vfa vertritt die Interessen von 48 Arzneiherstellern, die den Angaben zufolge rund 90 000 Menschen in Deutschland beschäftigen.