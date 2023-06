Verbraucherschützer pochen auf Beitrags-Informationen per Brief

BERLIN (dpa-AFX) -Die Verbraucherzentralen pochen auf schriftliche Informationen der gesetzlichen Krankenkassen über Beitragserhöhungen. Das sei "keine Holschuld der Versicherten", mahnte der Bundesverband am Donnerstag in Berlin. Dass die Pflicht der Kassen zu Informationen per Brief für das erste Halbjahr 2023 ausgesetzt wurde, habe sich nicht bewährt und sollte Ende Juni auslaufen. Die Politik sei schlecht beraten, wenn sie ausgerechnet in Krisenzeiten zu weniger Kostenklarheit beitrage, sagte Verbandschefin Ramona Pop mit Blick auf Belastungen wegen der hohen Inflation. "Hier wurde am falschen Ende gespart."