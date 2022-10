Verbrauchervertrauen in Frankreich steigt überraschend

PARIS (dpa-AFX) -Die Stimmung der Verbraucher in Frankreich hat sich im Oktober überraschend aufgehellt. Der Indikator des Statistikamts Insee stieg zum Vormonat um drei Punkte auf 82 Zähler, wie Insee am Mittwoch in Paris mitteilte. Analysten hatten hingegen im Schnitt mit einem Rückgang auf 77 Zähler gerechnet.