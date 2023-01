 Verdi-Chef: 'Große Entschlossenheit' vor Tarifrunde

BERLIN (dpa-AFX) -Vor den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen erwartet Verdi-Chef Frank Werneke eine rege Beteiligung bei möglichen Warnstreiks. "In den fast 22 Jahren, in denen ich nun dem Verdi-Bundesvorstand angehöre, habe ich noch keine so große Entschlossenheit der Beschäftigten wie heute erlebt, sich aktiv in die Tarifbewegung einzubringen", sagte Werneke der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Am 24. Januar beginnen Verdi und der Beamtenbund dbb mit Tarifverhandlungen für rund 2,5 Millionen Beschäftigte von Bund und Kommunen.

BERLIN Werneke sagte: "Bei unseren Befragungen und Treffen mit Beschäftigten haben wir eine riesige Resonanz." Direkt nach Beginn der Verhandlungen sei die Arbeitnehmerseite "aktionsfähig", so der Gewerkschaftschef. Verdi und der dbb fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat.

