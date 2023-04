 Verdi lobt Einigung im Tarifstreit an Uniklinikum Gießen als 'hervorragend'

GIESSEN/MARBURG (dpa-AFX) -Die Gewerkschaft Verdi hat die nach wochenlangem Tauziehen erzielte Tarifeinigung am Uniklinikum Gießen und Marburg (UKGM) gelobt. "Das ist ein hervorragendes Ergebnis, das der hohen Streik- und Aktionsbereitschaft der Beschäftigten zu verdanken ist", teilte Verdi-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler am Wochenende mit. An dem mittelhessischen Universitätsklinikum waren nach Gewerkschaftsangaben zuletzt täglich etwa 1000 Beschäftigte im Streik, etliche Stationen waren geschlossen.

GIESSEN/MARBURG Das Uniklinikum teilte am Sonntagabend in einem Schreiben an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit, "an die Grenze der Belastbarkeit des UKGM gegangen" zu sein. "Wir sind uns aber sicher, dass wir damit die Arbeitssituation in allen Bereichen des UKGM sowie der UKGM Service GmbH deutlich verbessern werden", heißt es darin. "Wir verstehen, dass es eine große Unzufriedenheit darüber gibt, dass wir als UKGM immer mehr leisten müssen als andere Universitätskliniken." Es dürfe aber nicht vergessen werden, was "wir alles schon gemeinsam geschafft und erreicht haben und worauf wir zu Recht stolz sein können". Man wolle nun schnell zu einem geregelten Betriebsablauf an beiden Universitätskliniken zurückkehren.

Klinikleitung und Verdi hatten sich am Freitagabend auf einen Tarifvertrag zur Beschäftigungssicherung und Entlastung an dem privatisierten Krankenhaus geeinigt. Der bundesweit erste Entlastungstarifvertrag in einem kommerziell betriebenen Krankenhaus sieht den Angaben zufolge unter anderem schichtgenaue Personalvorgaben für Stationen und Funktionsbereiche vor.

Das auf zwei Standorte verteilte Uni-Klinikum war 2006 zu 95 Prozent von der Rhön-Klinikum AG übernommen worden, die mittlerweile vom Klinikkonzern Asklepios aufgekauft wurde. Das Land Hessen hält die restlichen fünf Prozent. Insgesamt arbeiten hier rund 9600 Menschen.