 Verdi ruft zu Streiks bei Ikea und Thalia in Berlin und Brandenburg auf

BERLIN (dpa-AFX) -Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Einzelhandelsbeschäftigten von Ikea und Thalia in Berlin und Brandenburg für Freitag zu Streiks aufgerufen. Die Streikversammlung finde um 11.30 Uhr vor dem Karstadt-Haus in der Müllerstraße in Berlin-Wedding statt, teilte die Gewerkschaft am Donnerstagabend mit. Damit solle Solidarität für die Beschäftigten von Galeria Karstadt Kaufhof gezeigt werden. Zahlreiche Filialen des Warenhauskonzerns stehen vor dem Aus.

BERLIN Verdi fordert von Ikea eine Beteiligung der Beschäftigten an der Digitalisierungsstrategie des Unternehmens. Der Möbelhändler ist im Umbruch und baut das Digitalgeschäft aus. "Die Streikenden wollen vor allem wirksame Beschäftigungssicherung, Weiterqualifizierung für die neuartigen Jobs und Arbeits- und Gesundheitsschutz bei Ikea tariflich durchsetzen", teilte der Verdi-Landesbezirk mit. Für die Beschäftigten bei Thalia will die Gewerkschaft die Tarifbindung zurückerlangen und damit eine bessere Bezahlung erreichen.

