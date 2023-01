Verdi will Verbot von Subunternehmern in der Paketbranche

BERLIN (dpa-AFX) -Die Gewerkschaft Verdi fordert ein Verbot von Subunternehmern in der Paketbranche. Ausbeutung und prekäre Beschäftigung hätten "mittlerweile ein unerträgliches Maß angenommen", sagte die Verdi-Vizevorsitzende Andrea Kocsis am Dienstag in Berlin. Nötig sei ein Gesetz, das den Einsatz von Fremdpersonal beim Transport und bei der Zustellung unterbinde und somit Lohn- und Sozialdumping verhindere.