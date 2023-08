 Vereinbarung sichert Beschäftigung bei Zulieferer Mahle bis Ende 2025

STUTTGART (dpa-AFX) -Der Autozulieferer Mahle hat seinen Beschäftigten in Deutschland sichere Arbeitsplätze bis Ende 2025 zugesagt. Bis dahin sind betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen. Das geht aus einem Zukunftstarifvertrag hervor, auf den sich das Unternehmen, der Mahle-Gesamtbetriebsrat und die IG Metall geeinigt haben. Wie sie am Mittwoch mitteilten, sollen Zukunftskonzepte für die einzelnen Standorte entwickelt werden. Die Vereinbarung sieht darüber hinaus unter anderem Qualifizierungsmaßnahmen für die rund 10 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland vor.

STUTTGART "Mit dieser wegweisenden Einigung können wir jetzt aktiv an die Gestaltung individueller und dringend notwendiger Zukunftskonzepte für unsere hiesigen Werke gehen", teilte Mahle-Chef Arnd Franz mit. Denn Mahle sei "voll auf Transformationskurs", wobei die deutschen Standorte vor besonders großen Herausforderungen stehen würden. Die Einigung gilt ab dem 1. August 2023 und läuft bis zum 31. Dezember 2025. Der Vorsitzender des Mahle-Gesamtbetriebsrats, Boris Schwürz, zeigte sich ebenfalls zufrieden: Mit dem Tarifvertrag gehe man einen neuen Weg, damit Mahle wettbewerbsfähig bleibe und Beschäftigung gesichert werde. Schwürz rief alle Standorte dazu auf, sich nun intensiv mit den Zielbildprozessen zu befassen und Zukunftskonzepte zu gestalten. Viele Beschäftigte von Autozulieferer bangen wegen der Transformation hin zur Elektro-Mobilität um ihre Arbeitsplätze. Denn zahleiche Jobs hängen noch am Geschäftsmodell mit dem Verbrenner. Branchenprimus Bosch hatte erst Anfang Juli einen ähnlichen Zukunftstarifvertrag abgeschlossen und damit betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2027 ausgeschlossen. Das betraf knapp 80 000 Beschäftigte in Deutschland.