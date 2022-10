Verhandlung zu Klage gegen Porsche-Betriebsratswahl am Donnerstag

STUTTGART (dpa-AFX) -Das Arbeitsgericht Stuttgart verhandelt am kommenden Donnerstag eine Klage zur Anfechtung der Betriebsratswahl beim Autohersteller Porsche Verhandlung zu Klage gegen Porsche-Betriebsratswahl am Donnerstag. Mehrere Beschäftigte wollen den Urnengang vom März für unwirksam erklären lassen, weil aus ihrer Sicht gegen Wahlvorschriften verstoßen worden ist, wie das Gericht am Freitag mitteilte. Der Autobauer und der Betriebsrat sahen hingegen keine Fehler bei der Wahl. Ende April gab es bereits eine erste Anhörung vor Gericht.