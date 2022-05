 Verkehrsminister: Neue Corona-Lockerungen: Wissing plädiert für Ende der Maskenpflicht in Flugzeugen, Bussen und Bahnen

Mit den sinkenden Fallzahlen soll auch die Maskenpflicht im öffentlichen Nah- und Fernverkehr fallen. Verbände begrüßen das.

Berlin Es wäre der nächste, weitgehende Lockerungsschritt in der Corona-Politik: Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat sich für ein Ende der Maskenpflicht in öffentlichen Transportmitteln ausgesprochen.

Es bestehe in Deutschland dringender Anpassungsbedarf, sagte Wissing am Donnerstag. Er bezog sich darauf, dass EU-Behörden ihre Empfehlungen zu einer generellen Maskenpflicht in Flugzeugen gelockert haben.

„Wir sollten hier europaweit einheitlich vorgehen und die Maskenpflicht aufheben, insbesondere im Flugverkehr“, sagte Wissing. „Denselben Anpassungsbedarf sehe ich auch für die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen.“

Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC und die Europäische Luftsicherheitsagentur EASA hatten mitgeteilt, ihre Empfehlungen zum Corona-Schutz im Luftverkehr zu lockern. Unter anderem fällt ab diesem Montag eine generelle Empfehlung zum verpflichtenden Tragen medizinischer Masken in Flughäfen und Flugzeugen weg.

Verbände pochen auf Ende der Maskenpflicht

Wenn am Abflugort oder am Ziel eine staatliche Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr besteht, sollte dies laut Empfehlung aber weiterhin auch an Bord der Maschinen gelten. Die deutsche Luftfahrtbranche forderte daraufhin eine Abschaffung der Pflicht in Deutschland.

Die bundesweite Maskenpflicht in Flugzeugen - und auch in Fernzügen - ist im Infektionsschutzgesetz vorerst bis 23. September festgelegt. Auch im Nahverkehr mit Bussen und Bahnen gilt Maskenpflicht, die die Länder anordnen.

Mit Blick auf die Empfehlungen der EU-Behörden hatte das Bundesgesundheitsministerium erläutert, dass die nationalen Behörden über die Maskenpflicht entscheiden. Sie gelte daher weiter auf allen innerdeutschen Strecken sowie Flügen, die in Deutschland starten oder landen. Ausgenommen sind Kindern unter sechs Jahren.

Matthias von Randow, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, forderte indes, die Maskenpflicht an Bord aufzuheben. „Bis zum 23. September zu warten, wenn die Maskenpflicht im Infektionsschutzgesetz automatisch ausläuft, ist eine unnötige Verzögerung“, sagte er. „Klar ist, dass wir schon längst darauf verzichten können.“

Ähnlich äußerte Oliver Wolff, Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV). „Wir erleben seit Monaten volle Fußballstadien, Konzerte und Veranstaltungen ohne Maskenpflicht“, sagte Wolff. „Die Infektionszahlen sinken trotzdem, von daher gibt es aus Sicht der Bus- und Bahnunternehmen auch keinen Grund mehr, im ÖPNV oder im Fernverkehr an der Maskenpflicht festzuhalten.“

