Verkehrsminister will mehr Tempo bei Sanierung des Bahnnetzes

BERLIN (dpa-AFX) -Bundesverkehrsminister Volker Wissing will mehr Tempo bei der Sanierung des maroden Bahnnetzes machen. "So wie es ist, kann es nicht bleiben", sagte der FDP-Politiker am Dienstag. Wissing nahm den Abschlussbericht der Beschleunigungskommission Schiene entgegen. Er sprach von einer "Ersten Hilfe für die Schiene".