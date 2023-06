 Verlegerverband für null Prozent Mehrwertsteuer auf Zeitungen

BERLIN (dpa-AFX) -Der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) hat sich für die Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Zeitungen ausgesprochen. "Die Zustellförderung muss jetzt unmittelbar kommen. Das Weitergehende ist die null Prozent Mehrwertsteuer", sagte Medienmanager Stefan Hilscher als Teil der neuen Verbandsvorstandsspitze im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Hilscher betonte: "Wir stellen als Branche fest, dass in anderen europäischen Ländern die Wertschätzung der Medien eine völlig andere ist." Es gebe in einer ganzen Reihe von Ländern inzwischen null Prozent Mehrwertsteuer auf Presseprodukte. Das gelte nicht nur für die Tageszeitung, das betreffe dann meist auch die Zeitschriften. "In manchen Ländern sind es auch zwei Prozent, aber nicht sieben Prozent wie in Deutschland." Und es gebe häufig noch weitergehende Förderungen in anderen Ländern. "Wir werden das auch von unserer Politik einfordern."

Schon seit Jahren kämpfen Presseverlegerverbände um eine staatliche Förderung für die Zustellung. Die Medienhäuser begründen das mit rückläufigen Auflagenzahlen von gedruckten Zeitungen und Zeitschriften. Auch der Mindestlohn für Zusteller wird angeführt. Gerade in ländlicheren Regionen verweisen Zeitungshäuser auf rückläufige Entwicklungen.

Die Pläne der vorigen schwarz-roten Koalition für eine Zustellförderung in Millionenhöhe scheiterten. Die jetzige Bundesregierung hat das Thema im Koalitionsvertrag. Es gibt noch keine Entscheidung. Im Raum steht auch die Frage der Zuständigkeit unter den Ressorts.

Matthias Ditzen-Blanke sagte im Interview auf die Frage, warum es der Verband noch nicht hinbekommen habe, die Zustellförderung vom Bund zu erhalten: "Es gibt die klare Willensbekundung, dass es eine Zustellförderung geben soll. Das ist das Anliegen von Bundeskanzler Olaf Scholz. Im Moment ist es fraglich, welches Ministerium sich dafür einsetzt." Ditzen-Blanke bildet mit Hilscher und BDZV-Hauptgeschäftsführerin Sigrun Albert das Trio an der Verbandsspitze.

Albert ergänzte: "Wir erwarten, dass wir die Wettbewerbsfähigkeit auch im europäischen Kontext wieder herstellen, die einfach nicht mehr in der Form gegeben ist."