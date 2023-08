Verschollene Medieninhalte in Tweets vor 2014 kommen wieder

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) -Nachdem aus vielen vor 2014 veröffentlichten Tweets Fotos, Videos und Links verschwunden waren, hat die von Elon Musk gekaufte Plattform nun klargestellt: Es war nur ein Anzeigefehler. "Keine Bilder oder Daten gingen verloren", betonte der inzwischen von Twitter in X umbenannte Dienst am Montag (Ortszeit). Der Fehler sei inzwischen behoben worden. In den kommenden Tagen sollen alle Medieninhalte wieder zu sehen sein.