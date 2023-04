 Viessmann: Habeck erwartet günstigere Preise für Wärmpumpen

BERLIN (dpa-AFX) -Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck erwartet auch durch den Verkauf der Viessmann-Klimasparte an den US-Konkurrenten Carrier Global günstigere Preise für Wärmepumpen. Das sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch in Berlin. Viessmann sei so wettbewerbsstark, dass es mit Milliardensummen gestärkt werde, um die Produktion auszubauen.

BERLIN Habeck machte weiter deutlich, das Ministerium prüfe regelmäßig ab einer bestimmten Schwelle von Erwerben, wie sich dies auf den Standort Deutschland auswirke. Man sei in sehr guten Gesprächen mit beiden Unternehmen. Habeck betonte weiter, der Standort Deutschland sei attraktiv. Er wehrte sich gegen einen Vergleich zur deutschen Solarindustrie. Deutsche Firmen seien aus dem Markt gedrängt worden, weil Solarpaneele im asiatischen Raum günstiger produziert werden.