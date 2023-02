 Vizekanzler Habeck muss in US-Ministerium Ausweis vorzeigen

WASHINGTON (dpa-AFX) -Warteschlangen, lästige Kontrollen oder gar Staus - wenn hochrangige Politiker reisen, bleiben ihnen solche Unannehmlichkeiten in der Regel erspart. Wo Kanzler oder Ministerinnen auftauchen, da öffnen sich schnell alle Türen, jedenfalls, wenn sie in offizieller Funktion unterwegs sind. Für Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) kam es in Washington am Montag (Ortszeit) anders. Vor einem Gespräch mit US-Energieministerin Jennifer Granholm musste er seinen Ausweis kontrollieren lassen. Immerhin, der Schalter war mit "VIP DESK" beschriftet.