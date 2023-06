Vodafone: Großbritannien-Geschäft soll mit Three UK fusionieren

LONDON (dpa-AFX) -Aus den britischen Telekomunternehmen Vodafone und Three soll eins werden: Wie Vodafone am Mittwoch in London mitteilte, hat das Management um die neue Konzernchefin Margherita Della Valle entsprechende Verhandlungen mit dem Three-Eigentümer CK Hutchison über eine Zusammenführung der Großbritannien-Geschäfte aufgenommen.