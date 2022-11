Von der Leyen: Müssen 1,5-Grad-Ziel in Reichweite halten

BRÜSSEL (dpa-AFX) -EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat den Klimawandel zum Auftakt der Weltklimakonferenz COP27 als größte Herausforderung bezeichnet und sich zum 1,5-Grad-Ziel bekannt. "Wir stehen vor vielen Herausforderungen, aber der Klimawandel ist die größte", schrieb die deutsche Politikerin am Montag auf Twitter. Bei der COP27 gehe es darum, gegebene Versprechen umzusetzen. "Wir müssen alles tun, was wir können, um 1,5 Grad in Reichweite zu halten."