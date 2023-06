Von der Leyen will Abkommen mit Mercosur bis Ende 2023 abschließen

BRASÍLIA (dpa-AFX) -EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und dem südamerikanischen Wirtschaftsbündnis Mercosur spätestens bis Ende des Jahres abschließen. "Wir glauben beide, dass es an der Zeit ist, das Freihandelsabkommen umzusetzen", sagte sie am Montag nach Gesprächen mit dem brasilianischen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva zum Auftakt ihrer Lateinamerikareise. "Das Abkommen wird große Vorteile für beide Seiten bringen. Es ist mehr als nur ein Freihandelsabkommen - es ist eine Plattform für Dialog."