Vor den griechischen Wahlen: Parlament in Athen aufgelöst

ATHEN (dpa-AFX) -Im Vorfeld der Parlamentswahlen am 21. Mai ist am Samstag in Athen die Auflösung des griechischen Parlaments eingeleitet worden. Staatspräsidentin Ekaterini Sakellaropoulou stimmte einem entsprechenden Antrag von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis zu, wie das Staatsfernsehen berichtete. Der Schritt ist eine Formalität. Weil die Wahlen sechs Wochen vor dem eigentlichen Ende der Legislaturperiode stattfinden sollen, muss die Volksvertretung gemäß der Verfassung aufgelöst werden.