 Vorwurf aus Moskau: USA locken junge Russen zu sich

MOSKAU (dpa-AFX) -Inmitten zunehmender Spannungen mit dem Westen hat Russland den USA vorgeworfen, kluge Köpfe zu sich ins Land zu locken. Der US-Botschaft in Moskau sei im Zusammenhang mit "ziemlich inakzeptablen Praktiken" bei der Abwerbung von Arbeitskräften und Studenten eine Protestnote überreicht worden, sagte Russlands Vize-Außenminister Sergej Rjabkow am Donnerstag der Agentur Interfax zufolge. Er beschuldigte die US-Botschaft, soziale Netzwerke zum Anlocken von Russen zu missbrauchen. Die Botschaft hatte etwa Ende Januar auf Twitter einen Bewerbungsaufruf an russische Akademiker für Sommerschulen in den Vereinigten Staaten veröffentlicht.

MOSKAU Infolge des von Kremlchef Wladimir Putin vor knapp einem Jahr angeordneten Angriffskriegs gegen die Ukraine sowie daraufhin verhängter westlicher Sanktionen kämpft Russland zunehmend mit der Abwanderung auch von Intellektuellen. Regelrecht ausgeblutet wurde das Land durch eine Teilmobilmachung für den Krieg in der Ukraine im vergangenen September, als Hunderttausende das Land verließen. Noch immer packen viele Russen ihre Koffer, weil sie in ihrer Heimat keine Zukunftsperspektive mehr sehen. Von dem so genannten Brain-Drain besonders betroffen ist unter anderem Russlands IT-Branche.