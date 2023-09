VW-Dieselprozess in Braunschweig nach zwei Jahren weiter zäh

BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) -Der große Betrugsprozess zur Volkswagen- -Dieselaffäre in Braunschweig kommt auch nach zwei Jahren nur zäh voran. Nach mittlerweile mehr als 85 Verhandlungstagen werden in der Stadthalle weiter Zeugen befragt, und eine Entwicklung lässt sich nur schwer abschätzen. Klar wird aus den Planungen des Landgerichts Braunschweig nur, dass weitere Termine bis in den August 2024 anberaumt sind.