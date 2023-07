 VW produziert 200 000. California in Hannover

HANNOVER (dpa-AFX) -20 Jahre nach dem Start der eigenen Camper-Produktion ist bei Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover am Dienstag der 200 000. VW California vom Band gerollt. Das Modell sei "eine echte Erfolgsgeschichte", sagte Produktionsvorstand Josef Baumert. Allein im vergangenen Jahr seien 21 900 zum Wohnmobil umgebaute VW Transporter ausgeliefert worden, so viele wie nie zuvor. In diesem Jahr sollen es 31 000 werden.

HANNOVER Die Nachfrage nach dem Wohnmobil war seit Beginn der Corona-Pandemie 2020 sprunghaft angestiegen. Derzeit werden 150 Fahrzeuge pro Tag produziert. Der California wird seit 2004 in einem eigenen Werk in Hannover umgebaut. Zuvor hatte VW das Wohnmobil seit 1988 beim Fahrzeugumrüster Westfalia produzieren lassen. Auch die kommende Generation auf Basis des neuen VW Multivan soll ab 2024 in Hannover gebaut werden, kündigte VW am Rande des Produktionsjubiläums an. Das aktuelle Modell läuft Mitte 2024 aus.