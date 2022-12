 VW-Sonderhauptversammlung soll Sonderdividende aus Porsche-Börsengang zustimmen

BERLIN/WOLFSBURG/STUTTGART (dpa-AFX) -Der Börsengang von Porsche beschäftigt die Aktionäre des Mutterkonzerns Volkswagen am Freitag noch einmal auf einer außerordentlichen Hauptversammlung. Bei dem Treffen in Berlin sollen die Anteilseigner der Sonderdividende aus dem Börsengang des seit dem Herbst laufenden öffentlichen Handels mit einem Teil der stimmrechtslosen Porsche-Vorzugsaktien zustimmen. Deren Höhe und den vorgeschlagenen Auszahlungszeitpunkt kritisierten manche der kleineren Eigentümer vor der Sitzung bereits.

BERLIN/WOLFSBURG/STUTTGART Am 29. September waren die Papiere der Porsche AG nach monatelanger Vorbereitung am Frankfurter Finanzmarkt gestartet. Die Platzierung von einem Achtel der Anteile am operativen Geschäft des Sport- und Geländewagenbauers spülte VW zu Beginn rund 9,1 Milliarden Euro in die Kasse. Mit dem Geld sollen vor allem weitere Investitionen in Elektromobilität, Software und Vernetzungstechniken bezahlt werden. Es war der größte deutsche Börsengang seit der Telekom 1996.

Teil des Plans war außerdem, dass der VW-Hauptaktionär - die von den Familien Porsche/Piëch kontrollierte Holding Porsche SE