 VW-Sportwagentochter Porsche AG startet mit deutlichem Verkaufsplus

STUTTGART (dpa-AFX) -Der Sportwagenbauer Porsche AG ist mit einem deutlichen Verkaufszuwachs in das neue Jahr gestartet. In den ersten drei Monaten lieferten die Stuttgarter weltweit 80 767 Autos aus und damit 18 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Im wichtigsten Markt China betrug das Plus bei den Verkäufen 21 Prozent. "Der gute Start stimmt uns zuversichtlich für den weiteren Jahresverlauf", sagte Vertriebschef Detlev von Platen. Der Autobauer legte in allen Regionen zu, trotz einer laut von Platen weiter eingeschränkten Teileverfügbarkeit.

STUTTGART In Europa (ohne Deutschland) lieferte das Unternehmen, das mehrheitlich zum Wolfsburger Volkswagen -Konzern gehört, rund 14 Prozent mehr Fahrzeuge an die Kunden aus. In Deutschland betrug das Plus 19 Prozent. Besonders beliebt sind bei den Porsche-Kunden weiter die SUV-Modelle: Vom Kompakt-SUV Macan verkaufte Porsche 30 Prozent mehr, beim Cayenne ging es 23 Prozent nach oben. Der vollelektrische Taycan indes verkaufte sich etwas schwächer, mit einem Minus von 3 Prozent auf 9152 Wagen.