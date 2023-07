 Wacker Neuson erhöht Prognosen nach starkem ersten Halbjahr

MÜNCHEN (dpa-AFX) -Nach einem positiven Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr wird der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson optimistischer für das Gesamtjahr. Der Vorstand hob sowohl das Ziel für Umsatz und Investitionen, als auch die Spanne für die operative Marge an. An beiden Enden der Umsatzzielspanne werden mit 2,5 bis 2,7 Milliarden Euro nun jeweils 200 Millionen Euro mehr erwartet, wie das Unternehmen am Donnerstag überraschend in München mitteilte. Die Spanne für die Marge für den Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) schraubte das Management jeweils um einen halben Prozentpunkt auf 10 bis 11 Prozent hoch. Zudem sollen dieses Jahr statt 120 nun 140 Millionen Euro investiert werden. Die Aktie zog an.

MÜNCHEN Neben der positiven Geschäftsentwicklung berücksichtige die Prognose gleichzeitig mögliche Veränderungen der konjunkturellen Rahmenbedingungen im weiteren Jahresverlauf, hieß es. Wacker veröffentlichte zudem vorläufige Zahlen zum zweiten Quartal. Demnach stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über ein Viertel auf fast 700 Millionen Euro. Der Gewinn im Tagesgeschäft stieg sogar um 84 Prozent auf knapp 89 Millionen Euro. Dies entspricht einer Marge von 12,7 Prozent, womit Wacker deutlich profitabler wirtschaftete als vor einem Jahr. Endgültigen Zahlen wollen die Münchener am 8. August veröffentlichen.