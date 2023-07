Wählen im Badeanzug: Daten zeigen höhere Wahlbeteiligung in Spanien

MADRID (dpa-AFX) -Bei der Parlamentsneuwahl in Spanien hat die Wahlbeteiligung bis zum Sonntagnachmittag höher als bei der letzten Wahl gelegen. Trotz großer Hitze hätten bis 14.00 Uhr schon rund 40,5 Prozent der Stimmberechtigten teilgenommen, teilte die Wahlbehörde mit. Das waren etwa zweieinhalb Prozentpunkte mehr als bei der Parlamentsneuwahl im November 2019. Nicht mitgezählt wurden Briefwahlstimmen, deren Zahl bei dieser Wahl auf die Rekordzahl von 2,5 Millionen anstieg. Zudem fiel die Wahl mitten in die großen Ferien mit Tagen großer Hitze. Viele Wähler sagten im Fernsehen, sie hätten ihre Stimme schon frühzeitig abgegeben, um so der Hitze des Nachmittags zu entgehen.