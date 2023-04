Wahl in Thailand: Regierungschef Prayut laut Umfrage weiter hinten

BANGKOK (dpa-AFX) -Knapp einen Monat vor der Parlamentswahl in Thailand zeichnet sich ein wahrscheinlicher Wahlsieg der Opposition ab. Der amtierende Ministerpräsident Prayut Chan-o-cha liegt einer neuen Wählerumfrage zufolge weiter deutlich hinten. Nur rund elf Prozent der Befragten gaben gegenüber dem National Institute of Development Administration (NIDA) an, für die United Thai Nation Party des Regierungschefs stimmen zu wollen. Damit liegt die Partei weit abgeschlagen auf dem dritten Platz.