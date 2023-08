 Wahlen: Parlamentswahl in Pakistan verzögert sich

Parlamentswahl in Pakistan verzögert sich

Die Parlamentswahl in der Atommacht Pakistan kann laut einer Einschätzung der Wahlkommission nicht wie geplant stattfinden. Hintergrund ist eine Neuberechnung der Wahlkreise angesichts der jüngst veröffentlichten Volkszählung, wie die Kommission in dem südasiatischen Land am Donnerstagabend mitteilte.